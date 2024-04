Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 22 e martedì 23 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate a domenica 21 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "temporanea rimonta dell'alta pressione, domani nuovo peggioramento".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 22 aprile "nuvoloso, possibilità di precipitazioni dal pomeriggio. Venti: in rinforzo dai quadranti meridionali. Temperature: in aumento le minime, in calo le massime".

Martedì 23 aprile "nuvoloso con possibilità di rovesci. Venti: moderati occidentali. Temperature: in calo".