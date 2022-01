Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 24 e il 25 gennaio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 24 e il 25 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 8.50 del 23 gennaio.

Lunedì 24 gennaio "nella prima parte della giornata nuvoloso sui settori più orientali della regione con possibilità di deboli, locali, nevicate in Appennino al di sopra dei 700-800 metri. Poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso altrove. Tendenza a miglioramento nel corso del pomeriggio. Venti: da deboli a moderati nord orientali (Grecale). Temperature: minime in lieve aumento (ancora diffuse gelate nei fondovalle), massime in calo sui settori appenninici e orientali".

Martedì 25 gennaio "sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli variabili. Temperature: minime in calo con estese gelate, massime stazionarie o in lieve diminuzione".