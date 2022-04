Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per sabato 23 e domenica 24 aprile, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.14 di venerdì 22 aprile.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "il vortice di bassa pressione, con centro d'azione sul Tirreno settentrionale (993 hPa) è in fase di colmamento con i sistemi frontali ad esso associato completamente occlusi. L'intero sistema migrerà verso Nord-Est consentendo, domani, la presenza di un'alta pressione dinamica, seguita, però, da una nuova perturbazione atlantica in transito domenica sulla Penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 23 aprile "cielo poco nuvoloso al mattino, nubi in aumento nel pomeriggio con isolate precipitazioni in serata sui settori occidentali. Venti: deboli meridionali, in rinforzo in serata. Temperature: massime in aumento; minime stazionarie o in lieve calo".

Domenica 24 aprile "precipitazioni sparse nel corso della giornata con la possibilità di qualche rovescio o temporale. Fenomeni in attenuazione nottetempo. Venti: da moderati a forti sud occidentali, con ulteriori rinforzi sui settori appenninici. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento; massime in calo".

Per quanto riguarda lunedì 25 aprile "inizio settimana con tempo incerto caratterizzato da nuvolosità irregolare e sporadiche precipitazioni".