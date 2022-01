Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile per il 21 e il 22 gennaio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 21 e il 22 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.35 del 20 gennaio.

Venerdì 21 gennaio "Dalla tarda mattinata e nel pomeriggio precipitazioni isolate a ridosso della dorsale appenninica, anche a carattere nevoso fino a 500-700m, in particolare sui versanti esposti ad est. Dal tardo pomeriggio generale esaurimento dei fenomeni si tutta la regione. Venti: moderati nord-orientali con rinforzi fino a forti sulla catena appenninica; diverranno deboli settentrionali nel pomeriggio. Temperature: in diminuzione, anche molto decisa nei valori serali con la possibilità di gelate importanti anche in pianura nel corso della notte successiva".

Sabato 22 gennaio "Tempo bello e stabile. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in ulteriore sensibile diminuzione. Si prevedono gelate diffuse al mattino e nottetempo, anche a quote di pianura".