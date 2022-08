Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per giovedì 18 e venerdì 19 agosto, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 11.09 del 17 agosto.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Una profonda saccatura si estende dal Mare del Nord, attraverso la Francia settentrionale, fino alla Penisola Iberica. Ad essa è associato un vasto sistema frontale in fase di occlusione sulla Francia settentrionale, mentre sul Mediterraneo Occidentale pilota lo spostamento verso Est di un fronte caldo disteso lungo il Tirreno (e poco attivo) ed un fronte freddo (invece molto attivo) esteso dalle Baleari alla costa meridionale francese. Nelle prossime ore il sistema tenderà a migrare verso Levante, interessando con fenomeni temporaleschi intensi il Nord Italia, specie Piemonte, Liguria e Val D'Aosta. Domani provocherà maltempo su tutto il Nord e le regioni centrali", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 18 agosto "cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni sparse ed irregolari dalla tarda mattinata fino al primo pomeriggio, localmente a carattere di rovescio. Dopo una breve pausa, in serata sono attesi rovesci o temporali che, nel corso della notte aumenteranno d'intensità su tutta la regione, anche localmente forti. Venti: da moderati a forti meridionali, diverranno molto forti, con raffiche di burrasca o burrasca forte dalla serata associate ai temporali. Temperature: senza variazioni di rilievo le massime in sensibile calo nei valori serali".

Venerdì 19 agosto "Ancora maltempo al mattino e nel primo pomeriggio con rovesci o temporali sparsi. Fenomeni in progressivo esaurimento dal tardo pomeriggio/sera. Venti: da moderati a forti dai quadranti meridionali, in attenuazione nel pomeriggio. Temperature: in sensibile diminuzione, localmente marcata dei valori massimi".