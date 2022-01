Meteo: le previsioni della Protezione Civile dell'Umbria per il 12 e il 13 gennaio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 12 e il 13 gennaio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 8.41 dell'11 gennaio.

Mercoledì 12 gennaio "maltempo al mattino con precipitazioni isolate, più insistenti sui settori appenninici. Quota neve in abbassamento fino in pianura. Migliora rapidamente in tarda mattinata con fenomeni in esaurimento già dal primo pomeriggio. Venti: forti da Nord-Est, con raffiche fino a burrasca sui settori appenninici. Temperature: stazionarie o in lieve calo. Possibili gelate notturne in appennino".

Giovedì 13 gennaio "tempo bello e stabile, salvo qualche innocuo addensamento sulla dorsale appenninica. Venti: da moderati a forti di Nord-Est. Temperature: massime in aumento; minime in calo. Possibili gelate: locali al primo mattino, più diffuse ed intense nottetempo anche in pianura".