Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per venerdì 10 e sabato 11 giugno, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.23 di giovedì 9 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "Lo scenario europeo è caratterizzato da una profonda intrusione d'aria fredda che dal Mare del Nord è discesa fino al Canale di Sicilia, con asse prevalentemente meridiano. Essa sarà responsabile del maltempo, in atto e previsto nei prossimi giorni, sulla Penisola", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 9 giugno "Al mattino precipitazioni isolate a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni tenderanno ad intensificarsi e a divenire sparsi nelle ore centrali della giornata e del primo pomeriggio. Successivamente si prevede una graduale attenuazione dei fenomeni a partire dai settori occidentali. I serata fenomeni residui lungo le creste appenniniche orientali; in esaurimento sul resto della regione. Venti: moderati settentrionali; diverranno forti nel pomeriggio con rinforzi fino a burrasca sui settori appenninici. Temperature: in diminuzione, anche sensibile nei valori massimi".

Venerdì 10 giugno "Residui rovesci al primo mattino lungo i crinali appenninici, specie sui versanti esposti ad Est. Fenomeni in rapido esaurimento nel corso della mattinata. Altrove nuvolosità irregolare, in diradamento nel pomeriggio. Venti: da forti a burrasca di Grecale, diverranno moderati in serata. Temperature: in calo le minime; stazionarie o in lieve aumento le massime".

Sabato 11 giugno "Sereno o poco nuvoloso. Venti: moderati dai quadranti settentrionali, temporaneamente forti nelle ore centrali della giornata. Temperature: in sensibile aumento le massime".

Da domenica, si legge ancora sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria, "tempo prevalentemente stabile".