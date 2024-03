Meteo: le previsioni della Protezione Civile e la tendenza per Pasqua

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 28 e venerdì 29 marzo e la tendenza per sabato 30 e domenica 31 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 27 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una profonda saccatura, di matrice atlantica, ha fatto il suo ingresso sul Mediterraneo Occidentale, muovendosi rapidamente verso Levante. Ad essa è associata un'intensa perturbazione che sta già interessando il Nord Ovest e le regioni tirreniche dell'Italia".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 28 marzo "maltempo con precipitazioni sparse e irregolari nel corso della giornata con possibilità di brevi e isolati rovesci, specie sui settori settentrionali e appenninici. Attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio/sera, in successivo esaurimento nel corso della notte. Venti: forti o molto forti meridionali con raffiche fino a burrasca nelle ore centrali della giornata e fino a burrasca forte sui settori appenninici. Temperature: in calo le minime, in sensibile aumento nei valori massimi e in quelli serali".

Venerdì 29 marzo "generale miglioramento con cielo velato tendente a rasserenare in serata. Venti: forti meridionali, tendenti a calare dal tardo pomeriggio. Temperature: in aumento, anche marcato, sia le massime che le minime".

Sabato 30 marzo, si legge ancora sul sito, la tendenza è "bel tempo". Domenica 31 marzo, invece, "nuvolosità irregolare con qualche isolata pioggia intermittente".