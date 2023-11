Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 8 e giovedì 9 novembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 7 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un flusso instabile sud-occidentale sta interessando la Penisola trasportando corpi nuvolosi a cui si associano precipitazioni sparse sulle regioni centro-meridionali".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 8 novembre "al primo mattino foschie dense o nebbie a banchi nelle vallate, in rapido sollevamento al sorgere del sole. Per il resto della giornata cielo poco o irregolarmente nuvoloso. Foschie serali, nuovamente, nelle vallate. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: massime stazionarie; minime in calo, anche sensibile nei valori serali".

Giovedì 9 novembre "irregolarmente nuvoloso con copertura in rapido aumento dal pomeriggio. In serata precipitazioni sparse sui settori occidentali che, nel corso della notte si estenderanno a tutta la regione, assumendo carattere di rovescio o temporale. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, da moderati a forti meridionali dal pomeriggio. Temperature: minime in calo, massime stazionarie, in sensibile aumento i valori serali".