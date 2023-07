Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per sabato 8 e domenica 9 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 7 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "il Ciclone d'Islanda risulta ancora particolarmente attivo e dà luogo ad una flessione del getto polare verso le Basse latitudini in area atlantica. Contemporaneamente, l'Antciclone Africano si sta rinforzando sul Mediterraneo Centro-occidentale portando un ramo del getto sub-tropicale fino al 45mo parallelo Nord. L'interazione tra queste due strutture ha dato luogo ad una fascia di instabilità che percorre l'Europa, dalla Penisola Iberica ai Balcani, interessando anche l'Italia. Sulla Penisola è in rinforzo l'alta pressione, tuttavia la presenza del getto in quota, seppur a curvatura anticiclonica, favorirà, ancora per oggi, una certa instabilità pomeridiana sulle regioni centro-settentrionali e adriatiche. Da domani l'anticiclone si affermerà con più decisione dando luogo a condizioni di tempo bello e stabile e la possibilità di un'ondata di calore all'inizio della prossima settimana".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 8 luglio "sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento pomeridiano in area Sibillini a cui potrebbero fa seguito brevi piovaschi. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: stazionarie le minime, in aumento le massime con valori superiori ai 30-32 gradi".

Domenica 9 luglio "Generalmente sereno con modesti ed innocui addensamenti pomeridiani sui rilievi. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: in aumento".