Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 7 e giovedì 8 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 6 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione sul Mediterraneo sta cedendo sotto la spinta di un'onda depressionaria che si sta definendo sulla Penisola Iberica e che si muoverà verso Est nelle prossime ore".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 7 febbraio "nuvolosità in transito nel corso della giornata. Possibili deboli piogge, più probabili sui settori settentrionali e occidentali. Venti: deboli dai quadranti meridionali, diverranno moderati o forti nel pomeriggio, per calare in serata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Giovedì 8 febbraio "nuvolosità irregolare nel corso della giornata, ma non si prevedono fenomeni degni di nota. Venti: da moderati a forti meridionali. Temperature: in ulteriore lieve aumento nei valori serali".