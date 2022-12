Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per martedì 6 e mercoledì 7 dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate a lunedì 5 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "il continente europeo è interessato da una vasta area depressionaria compresa tra il getto polare, particolarmente disturbato, e quello sub-tropicale, più stabile ma alto in latitudine. In seno a tale area di bassa pressione si vanno formando piccole oscillazioni (short waves) e vortici secondari che mantengono condizioni di generale instabilità soprattutto al Centro e al Nord Italia".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 6 dicembre "Ancora maltempo, con precipitazioni sparse che potranno assumere carattere di breve ed isolato rovescio o temporale, specie sui settori settentrionali ed occidentali. Venti: da moderati a deboli meridionali. Temperature: generalmente stazionarie".

Mercoledì 7 dicembre "Maltempo con precipitazioni isolate,m anche a carattere di rovescio, in attenuazione dalla serata a partire dai settori settentrionali ed occidentali, in progressivo esaurimento nottetempo su tutta la regione.

Venti: da deboli a moderati di direzione variabile. Temperature: senza variazioni di rilievo le minime; in lieve calo le massime".

Per quanto riguarda giovedì 8 dicembre, si legge ancora sul sito, "momentanea pausa dal maltempo, poi una nuova ed intensa perturbazione atlantica interesserà tutta la Penisola".