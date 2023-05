Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 31 maggio e giovedì primo giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 30 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "sullo scenario euro-mediterraneo si è instaurata una condizione di blocco di Rex: con l'Anticiclone delle Azzorre alto in latitudine, centrato sulle Isole Britanniche, che interessa l'Europa settentrionale dando luogo a temperature molto sopra la media del periodo. Sul Mediterraneo, invece, insiste una saccatura con asse zonale, dalle Isole Azzorre fino al Mar Nero, piuttosto lasca, ma sufficiente a garantire condizioni d'instabilità che favoriscono lo sviluppo di temporali pomeridiani, eccezion fatta per un vortice depressionario secondario tra Sardegna e Baleari in cui si riscontrano sistemi temporaleschi più organizzati".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 31 maggio "permangono condizioni d'instabilità pomeridiana con rovesci o temporali sparsi, anche intensi sui settori occidentali, in esaurimento in serata. Venti: da deboli a moderati dai quadranti settentrionali. Temperature: in calo le massime, stazionarie le minime".

Giovedì primo giugno "Sereno o poco nuvoloso al mattino. Perturbato nel pomeriggio con isolati rovesci o temporali, più probabili sui settori orientali e meridionali della regione. Fenomeni in esaurimento in serata. Venti: inizialmente deboli o moderati settentrionali, diverranno di direzione variabile dal pomeriggio. Temperature: stazionarie o in lieve aumento".