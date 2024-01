Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 31 gennaio e giovedì 1 febbraio pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 30 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "mentre il Mediterraneo centro-orientale è dominato da un ampio vortice depressionario centrato sul Mar Egeo, la parte occidentale del bacino e l'Europa sono interessati da un anticiclone di blocca di matrice africana che mantiene condizioni di tempo stabile anche sulla Penisola, con nebbie diffuse e persistenti in Pianura Padana e tempo prevalentemente soleggiato sul resto del territorio".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 31 gennaio "irregolarmente nuvoloso per il transito di innocui corpi nuvoloso nel corso della giornata. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in aumento le minime; in lieve calo le massime".

Giovedì 1 febbraio "generalmente nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Venti: deboli di direzione variabile, tendenti a divenire settentrionali in serata rinforzando. Temperature: in ulteriore lieve aumento le minime e in lieve calo le massime".