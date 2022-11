Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 30 novembre e giovedì primo dicembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate al 29 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "Una profonda saccatura, alimentata da aria fredda proveniente dal Mare del Nord, è penetrata sul Mediterraneo centro-occidentale dando luogo allo sviluppo di un vortice depressionario con centro d'azione sul Canale di Sicilia (1004 hPa) che provocherà maltempo al centro-sud oggi e nei prossimi giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 30 novembre "cielo irregolarmente nuvoloso sui settori occidentali, da nuvoloso a coperto su quelli appenninici. Deboli nevicate sui Sibillini al mattino. Venti: da moderati a forti nord-orientali, tendenti a calare in serata.

Temperature: stazionarie o, al più, in lieve calo nei valori massimi".

Giovedì primo dicembre "cielo irregolarmente nuvoloso sui settori occidentali con qualche apertura nel pomeriggio, nuvoloso su quelli orientali. Venti: da moderati a forti nord-orientali, tendenti a calare in serata. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Da venerdì pomeriggio e per il fine settimana, si legge ancora sul sito, "previsto tempo incerto con precipitazioni sparse, ma associate ad un aumento delle temperature".