Meteo, le previsioni della Protezione Civile per Pasqua e la tendenza per Pasquetta

Che tempo farà a Pasqua. Ecco le previsioni meteo per sabato 30 e domenica 31 marzo e la tendenza per l'1 aprile, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 29 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "mentre l'alta pressione mantiene i suoi massimi sul Mediterraneo meridionale e orientale, una saccatura atlantica si approfondisce sulla penisola iberica, attivando sulla nostra penisola un sostenuto flusso di correnti meridionali, miti e stabili".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 30 marzo "giornata variabile con alternanza di temporanei addensamenti e ampi rasserenamenti. Possibili occasionali piovaschi. Venti: sostenuti meridionali. Temperature: in aumento le minime, in lieve calo le massime".

Domenica 31 marzo "nuvoloso o molto nuvoloso per estese velature e per temporanei addensamenti di nubi medie associate a isolati e brevi piovaschi. Venti: tra deboli e moderati merdionali. Temperature: stazionarie".

Per quanto riguarda la tendenza per Pasquetta "possibile peggioramento con temperature in calo e possibile precipitazioni".