Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 3 e sabato 4 novembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 2 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un intenso sistema frontale, pilotato da un profondo vortice depressionario, centrato sulle Isole Britanniche, sta investendo la Penisola, a cominciare dalle regioni del Nord, in rapida estensione al resto della Penisola nelle prossime ore".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 3 novembre "al primo mattino ancora temporali sparsi, localmente intensi sui settori appenninici. Momentanea attenuazione dei fenomeni nelle ore centrali della giornata, poi ripresa dei temporali nel corso del pomeriggio sui settori meridionali. Migliora con decisione in nottata. Venti: ancora venti meridionali sostenuti al mattino con raffiche fino a burrasca forte sui rilievi. In attenuazione nel corso della giornata seppur in un contesto generale di forte ventilazione. Temperature: in diminuzione".

Sabato 4 novembre "momentanea tregua dalle precipitazioni per buona parte della giornata, seppur in un clima tipicamente autunnale. In serata ripresa delle precipitazioni sui settori meridionali ed occidentali che, nel corso della notte si estenderanno a tutta la regione assumendo carattere temporalesco. Venti: moderati sud-occidentali, tendenti a forti nel pomeriggio, con raffiche di burrasca sui settori orientali. Temperature: in sensibile aumento nei valori serali".