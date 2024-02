Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 3 e domenica 4 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 2 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "l'alta pressione sta rimontando sull'Europa Occidentale, sospingendo verso Est le correnti settentrionali debolmente instabili che interessano, al momento, la Penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 3 febbraio "Tempo stabile. Foschie dense o nebbie banchi al primo mattino e, nuovamente, nottetempo. Venti: deboli di direzione variabile, saranno occidentali nel pomeriggio sui settori settentrionali. Temperature: in aumento le massime e nei valori serali".

Domenica 4 febbraio "poco nuvoloso, con nubi in aumento in serata. Foschie dense o nebbie banchi al primo mattino e, nuovamente, nottetempo. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in lieve aumento le minime; senza variazioni di rilievo le massime".