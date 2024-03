Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 27 e giovedì 28 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 26 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una profonda saccatura atlantica, con asse che va dalla Norvegia al Marocco, sta interessando l'Europa Occidentale, spostandosi lentamente verso Levante. Un primo sistema frontale si trova già in area Tirrenica mentre un secondo, assai più intenso, sta facendo il suo ingresso sul Mediterraneo Occidentale e raggiungerà la Penisola nella giornata di domani".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 27 marzo "maltempo diffuso fin dalle prime ore del giorno con precipitazioni da sparse a diffuse che, nelle ore centrali della giornata e nel primo pomeriggio, assumeranno prevalente carattere temporalesco. Decisa attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio con qualche precipitazione residua in nottata sui settori meridionali. Venti: da moderati a forti meridionali con rinforzi fino a molto forti o burrasca sui crinali appenninici. Temperature: in diminuzione, anche sensibile nei valori serali".

Giovedì 28 marzo "ancora maltempo al mattino e nel primo pomeriggio con precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di breve rovescio. Migliora con decisione dal pomeriggio. Venti: forti di Libeccio con possibili rinforzi fino a burrasca e fino a burrasca forte sui settori appenninici. Temperature: in calo le minime; in aumento, anche sensibile, le massime e nei valori serali".