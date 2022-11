Meteo, che tempo farà in Umbria nel fine settimana: le previsioni

Che tempo farà in Umbria nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 26 e domenica 27 novembre, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione e aggiornate al 25 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una vasta e profonda saccatura atlantica, con asse meridiano che va dall'Islanda alla Penisola Iberica, sta rapidamente entrando sul Mediterraneo Occidentale e, conseguentemente, darà luogo ad un peggioramento del tempo anche sull'Italia, già dalle prossime ore. Tuttavia si prevede un transito piuttosto veloce e già nella tarda giornata di domenica esso dovrebbe spostarsi con decisione verso il Mediterraneo Orientale consentendo un momentaneo miglioramento del tempo".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 26 novembre "Maltempo su tutta la regione con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, dalle primissime ore. Fenomeni in esaurimento nel corso del pomeriggio sui settori occidentali; su quelli orientali precipitazioni residue, più insistenti in Appennino, in esaurimento dalla sera. Nevicate in Appennino fino a 1100-1300m di quota, più insistenti in area Sibillini. Venti: forti o molto forti da Nord-Est con rinforzi di burrasca sui settori appenninici, in particolare lungo i crinali. Temperature: in diminuzione, anche sensibile nei valori massimi".

Domenica 27 novembre "Irregolarmente nuvoloso in Appennino, sereno o poco nuvoloso altrove con velature in aumento nel pomeriggio. Venti: forti da Nord-Est, tendenti a calare in serata. Temperature: in ulteriore diminuzione, anche sensibile nei valori serali".