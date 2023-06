Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 22 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "mentre sul Mediterraneo Centrale insiste un'alta pressione di origine africana, sulla Francia Settentrionale si va approfondendo un vortice depressionario che, nella giornata di domani, eroderà la parte settentrionale del suddetto anticiclone. Esso giungerà fino alle nostre latitudini, dando luogo a un generale peggioramento anche sull'Umbria".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 23 giugno "al mattino velature in transito, via via più compatte nel corso della mattinata. Nel pomeriggio attesi sviluppi cumuliformi, più importanti lungo la dorsale appenninica, a cui faranno seguito isolate precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, in attenuazione in serata. Venti: da deboli a moderati meridionali, diverranno di direzione variabile in serata. Temperature: in diminuzione, anche marcata".

Sabato 24 giugno "nuvoloso al mattino con precipitazioni sparse lungo la dorsale appenninica, anche a carattere di rovescio o temporale, in esaurimento nel pomeriggio. Altrove cielo irregolarmente nuvoloso, tendente a rasserenare nel pomeriggio/sera. Venti: da moderati a forti da Nord-Est. Temperature: in diminuzione, anche sensibile, specie le minime".

Domenica 25 e lunedì 26 giugno "nuova fase di tempo stabile, con temperature in progressivo aumento".