Meteo, che tempo farà: le previsioni

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 22 e giovedì 23 marzo, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 21 marzo.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "il centro di bassa pressione che ieri ha interessato anche l'Umbria, si è spostato al Meridione e sta dirigendosi rapidamente verso la Penisola Ellenica. Ciò consentirà la rimonta, su gran parte dell'Italia, di un cuneo d'alta pressione dinamico che garantirà condizioni di tempo stabile per alcuni giorni".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 22 marzo "al mattino cielo generalmente velato con innocui addensamenti sui rilievi nelle ore centrali della giornata. Generalmente sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio e in serata. Al primo mattino e dopo il calar del sole, possibilità di foschie, anche dense, nelle vallate e sulle pianure occidentali. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, tendenti a nord-occidentali nel pomeriggio/sera. Temperature: in lieve calo le minime, in ulteriore sensibile aumento le massime".

Giovedì 23 marzo "Ancora tempo bello e stabile con velature in transito nel pomeriggio. Al primo mattino e dopo il calar del sole, possibilità di foschie nelle vallate e sulle pianure occidentali. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: senza variazioni di rilievo".

Sul lungo periodo "nubi in progressivo aumento dalla serata di venerdì con possibili isolate precipitazioni nella giornata di domenica".