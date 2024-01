Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 22 e martedì 23 gennaio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 21 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "oggi, domenica, tempo stabile e soleggiato, mentre tra domani sera e la prima parte di martedì una modesta perturbazione accompagnata da correnti più miti sud occidentali interesserà parzialmente anche l'Umbria".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 22 gennaio "cielo sereno. Aumento della nuvolosità dalla tarda serata.

Venti: deboli variabili, tendenti ai quadranti meridionali in serata. Temperature: nei fondovalle minime in calo con diffuse forti gelate (anche -5 / -6 °C), massime stazionarie o in lieve diminuzione. In aumento sui rilievi".

Martedì 23 gennaio "molto nuvoloso nella notte e primo mattino con deboli precipitazioni sparse, più probabili sulle zone nord orientali e al sud (deboli nevicate oltre 1400-1500 metri). Rapido miglioramento già in mattinata.

Venti: deboli da nord est. Temperature: in deciso aumento, in particolare le minime".