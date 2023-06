Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 20 e mercoledì 21 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 19 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un promontorio d'alta pressione di matrice africana si va rinforzando sul Mediterraneo garantendo condizioni d tempo stabile anche su gran parte dell'Italia con la possibilità di un'ondata di calore a metà settimana. Tuttavia, da venerdì, si prevede lo sviluppo di una nuova perturbazione atlantica che fino a sabato darà luogo a condizioni di instabilità".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 20 giugno "tempo bello e stabile con, al più, il transito di velature d'alta quota nel corso della giornata. Venti: da deboli a moderati meridionali. Temperature: in aumento le massime, ben oltre i 30 gradi su gran parte della regione".

Mercoledì 21 giugno "sereno o poco nuvoloso per velature in transito e radi cumuli di bel tempo nel corso della giornata. Venti: da deboli a moderati meridionali. Temperature: in aumento, con massime che potranno raggiungere i 33-35 gradi".

Giovedì 22 giugno "temperature massime fino a 36-38 gradi e possibile ondata di calore". Venerdì 23 giugno "peggiora, con netto calo delle temperature".