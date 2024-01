Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 20 e domenica 21 gennaio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 19 gennaio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una vasta e profonda saccatura, con asse che va dalla Scandinavia alla Penisola Iberica e alimentata da una discesa di aria artica, si sta rapidamente spostando verso la Penisola, dove provocherà una fase di intenso maltempo tra oggi e domani. Poi momentanea rimonta dell'alta pressione domenica e lunedì. Deciso calo delle temperature su valori più in linea con la media del periodo".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 20 gennaio "al mattino ancora precipitazioni lungo la dorsale appenninica in rapido esaurimento in tarda mattinata. Deboli nevicate fino a quote di collina, specie sui versanti esposti ad Est e sui valichi al confine marchigiano dove si potranno avere accumuli ventati, con possibili disagi alla circolazione. Dopo mezzodì cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Venti: da forti a burrasca di Grecale con ulteriori rinforzi fino a burrasca forte sui settori appenninici. Temperature: in marcata diminuzione con possibili gelate notturne anche a quote di pianura e nei fondovalle".

Domenica 21 gennaio "sereno o poco nuvoloso per velature in transito nel pomeriggio e in serata. Venti: dai quadranti settentrionali: forti al mattino, moderati nel pomeriggio, deboli in serata. Temperature: massime in sensibile aumento; minime in ulteriore diminuzione con possibili gelate, anche estese, al primo mattino e durante la notte fino a quote di pianura".