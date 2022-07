Meteo, le previsioni per domenica 17 e lunedì 18 luglio

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo per domenica 17 e lunedì 18 luglio, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria e aggiornate alle 9.15 di sabato 16 luglio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale "un robusto promontorio anticiclonico di matrice afro-mediterranea continua a garantire condizioni di stabilità e temperature ben al di sopra della norma. Modeste infiltrazioni d'aria fredda in quota attese per domani, domenica", si legge sul sito.

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 16 luglio "cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti cumuliformi nel pomeriggio sui rilievi, ma con bassa probabilità di isolati rovesci in Appennino. Venti: deboli occidentali. Temperature: massime stazionarie o in lieve aumento, con punte di 37-39 gradi in pianura".

Domenica 17 luglio "cielo sereno o poco nuvoloso. Addensamenti pomeridiani sui rilievi con possibilità di isolati rovesci sull'Appennino. Venti: deboli nord orientali con rinforzi sui rilievi. Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo in Appennino. Punte di 37-39 °C in pianura".

Lunedì 18 luglio "cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli nord orientali con rinforzi sui rilievi. Temperature: minime in ulteriore lieve aumento, massime stazionarie su valori 5-6 °C al di sopra delle medie".