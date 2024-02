Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 15 e venerdì 16 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 14 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "un promontorio di matrice africana, costringe le perturbazioni a scorrere sull'Europa Settentrionale garantendo tempo stabile sul Mediterraneo Occidentale fin sulla nostra Penisola".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 15 febbraio "ancora tempo stabile, con velature in transito al mattino e qualche addensamento più consistente nel pomeriggio. Possibili foschie al mattino nelle vallate. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: in aumento nei valori serali".

Venerdì 16 febbraio "Poco o irregolarmente nuvoloso al mattino, con nubi in aumento nel pomeriggio a partire dai settori occidentali. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, diverranno meridionali dal pomeriggio rinforzando sui settori occidentali. Temperature: in aumento".