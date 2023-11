Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per martedì 14 e mercoledì 15 novembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 13 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "la pressione è in rimonta sul Mediterraneo Occidentale, grazie ad un rinforzo di matrice africana. Ciò espone l'Italia ad un flusso di correnti umide e moderatamente instabili".

Per quanto riguarda l'Umbria martedì 14 novembre "al primo mattino foschie dense o nebbie a banchi nelle vallate. Per il resto della giornata si prevede cielo generalmente nuvoloso con la possibilità di qualche isolata e breve pioggia sui settori appenninici. Venti: da moderati a forti con ulteriori rinforzi sulle creste appenniniche. Temperature: in aumento, anche sensibile".

Mercoledì 15 novembre "ancora cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni sparse nelle ore centrali della giornata e nel primo pomeriggio, sui settori appenninici e su quelli meridionali. Migliora in serata con possibilità di ampi rasserenamenti. Venti: moderati meridionali, tendenti a divenire deboli di direzione variabile in serata. Temperature: in aumento le massime, in sensibile diminuzione nei valori serali".