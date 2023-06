Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per mercoledì 14 e giovedì 15 giugno, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 13 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una vasta area depressionaria interessa il Mediterraneo e l'Atlantico settentrionale, mentre una robusta alta pressione, centrata sulla Russia, interessa le regioni scandinave ed il Mare del Nord. Sull'Italia assisteremo, tra oggi e domani, al transito di una serie di intensi impulsi perturbati che provocheranno precipitazioni intense. Da dopo domani, un forte anticiclone di matrice africana inizierà a prendere possesso del Mediterraneo garantendo giornate di tempo bello e stabile con temperature tipicamente tardo estive, al di sopra della media del periodo".

Per quanto riguarda l'Umbria mercoledì 14 giugno "maltempo fin dal mattino con precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni si attenueranno in serata, fino ad esaurirsi in nottata, salvo qualche residuo fenomeno a ridosso dell'appennino. Venti: moderati meridionali, diverranno moderati da Nord-Est dal pomeriggio con rinforzi in nottata sui settori orientali e settentrionali. Temperature: in diminuzione, anche sensibile nei valori massimi".

Mercoledì 15 giugno "tempo incerto con precipitazioni isolate nel corso della mattinata e primo pomeriggio, più insistenti sui settori appenninici. Esaurimento dei fenomeni prima di sera. Venti: da moderati a forti da Nord-Nord-Est. Temperature: senza variazioni di rilievo".