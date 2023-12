Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 14 e venerdì 15 dicembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 13 dicembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una vasta saccatura, con asse che va dalla Scandinavia fino alla Penisola Iberica, sta erodendo rapidamente l'alta pressione di matrice africana che ieri dominava il Mediterraneo Occidentale".

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 14 dicembre "tempo instabile, con precipitazioni isolate dalla tarda mattinata e nel corso del pomeriggio, più insistenti sui settori appenninici. In serata possibilità di deboli nevicate oltre i 1200-1400m soprattutto in area Sibillini. Venti: deboli di direzione variabile al mattino, diverranno moderati dai quadranti settentrionali, rinforzando in serata lungo la dorsale appenninica. Temperature: in sensibile diminuzione".

Venerdì 15 dicembre "generale miglioramento su buona parte della regione con cielo poco nuvoloso. Insistono le nubi sui settori appenninici dove, nel corso della giornata saranno possibili deboli nevicate, a partire dai 1000-1200m in calo fino a 700-900 in area Sibillini in serata. Venti: da moderati a forti di Nord-Est con rinforzi, fino a burrasca, sui crinali appenninici. Temperature: in calo, anche sensibile sui settori Appenninici".