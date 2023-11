Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per domenica 12 e lunedì 13 novembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate all'11 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "pressione in lieve aumento, ma ancora minimo sul Ligure e flusso sud-occidentale in quota. Domani veloce transito di un cavo d'onda depressionario".

Per quanto riguarda l'Umbria domenica 12 novembre "molto nuvoloso o coperto con precipitazioni di debole moderata intensità, più diffuse nel pomeriggio. Rapido miglioramento in serata. Venti: deboli da sud. Moderati da ovest sui rilievi. Temperature: in lieve calo".

Lunedì 13 novembre "molto nuvoloso sulle zone settentrionali e occidentali della regione con possibilità di pioviggini. Poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso altrove. Venti: deboli meridionali. Moderati occidentali, sud-occidentali sui rilievi. Temperature: in aumento".