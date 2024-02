Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per lunedì 12 e martedì 13 febbraio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate all'11 febbraio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "profonda circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale con minimo di 980 hPa sul Ligure in fase di lento spostamento verso levante. Sistema perturbato in transito in queste ore sull'Italia centro-meridionale".

Per quanto riguarda l'Umbria lunedì 12 febbraio "nuvoloso con possibilità di brevi piogge sparse e locali rovesci. Neve oltre i 1000-1500 metri. Venti: deboli occidentali. Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve aumento".

Martedì 13 febbraio "in mattinata, poco o parzialmente nuvoloso con locali nebbie nei fondovalle. Seconda parte della giornata con cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli o moderati da nord est. Temperature: minime in calo e massime in aumento".