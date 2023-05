Meteo, che tempo farà: le previsioni per il fine settimana

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 maggio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate all'11 maggio.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una profonda saccatura si estende dal Mar di Norvegia fino al Mediterraneo Centrale, facendo scendere il getto polare fin sulla Libia. In seno alla suddetta saccatura si vanno sviluppando degli impulsi secondari sotto forma di vortici depressionari, il più attivo dei quali si trova, ora sulle Isole Britanniche e tenderà a scendere fino alle nostre latitudini nei prossimi giorni, mantenendo condizioni di spiccato maltempo anche sull'Italia".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 12 maggio "Ancora tempo instabile con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale localmente intenso, fin dal mattino. I fenomeni andranno in esaurimento solo dalla tarda serata.

Venti: da moderati a forti meridionali, molto forti nel pomeriggio; diverranno deboli in serata. Temperature: in diminuzione, specie nei valori serali".

Sabato 13 maggio "Irregolarmente nuvoloso al mattino, tendente a coperto nel pomeriggio con precipitazioni isolate, via via più intense fino ad assumere carattere di rovescio o temporale dalla serata e nel corso della notte.

Venti: deboli meridionali al mattino, ruoteranno nel corso del pomeriggio fino a divenire moderati da Nord-Est in serata. Temperature: minime in calo; massime in aumento, anche sensibile".

Domenica 14 maggio, si legge ancora sul sito, "ancora maltempo al mattino in via di esaurimento dopo mezzodì. Permangono, comunque, condizioni d'instabilità anche all'inizio della prossima settimana".