Meteo, che tempo farà nel fine settimana: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 1 e domenica 2 luglio, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 30 giugno.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una veloce perturbazione atlantica ha fatto il suo ingresso sul Mediterraneo Occidentale attraverso la porta del Rodano, innescando la formazione di un minimo depressionario sul Golfo di Genova a cui afferiscono intensi sistemi temporaleschi organizzati e persistenti (Mesoscale Convective Systems) che stanno interessando la Liguria di Levante e il Nord della Toscana. L'impulso perturbato si sposterà lungo la Penisola dando luogo a fenomeni prevalentemente temporaleschi. Migliora domenica".

Per quanto riguarda l'Umbria sabato 1 luglio "ancora maltempo per gran parte della mattinata con rovesci o temporali sparsi, localmente anche intensi sui settori occidentali. Nel corso del pomeriggio graduale e progressiva attenuazione dei fenomeni che andranno in esaurimento nel coso della notte successiva. Venti: da moderati a forti meridionali, diverranno deboli dal tardo pomeriggio. Temperature: in ulteriore calo le massime; generalmente stazionarie le minime".

Domenica 2 luglio "tempo ancora incerto con la possibilità di brevi ed isolati rovesci pomeridiani, più probabili a ridosso dei rilievi, in rapido esaurimento prima si sera. Venti: da deboli a moderati di direzione variabile, diverranno meridionali in serata. Temperature: in aumento le massime, stazionarie o in lieve aumento le minime".