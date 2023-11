Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per venerdì 1 e sabato 2 dicembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria e aggiornate al 30 novembre.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito, "una vasta area depressionaria sull'Atlantico mantiene attiva una circolazione di correnti umide meridionali sul Mediterraneo centrale. Una perturbazione è attesa in transito nella giornata di sabato".

Per quanto riguarda l'Umbria venerdì 1 dicembre "cielo parzialmente nuvoloso per nubi prevalentemente stratificate. Venti forti meridionali specie sui rilievi. Temperature in sensibile aumento".

Sabato 2 dicembre "cielo molto nuvoloso con precipitazioni anche a carattere di rovescio o locale temporale. Possibili nevicate sulle cime più alte. Venti forti fino a burrasca meridionali. Temperature in calo le massime".