Perugia sottozero, sfiorati i -6 gradi

Temperature sottozero di notte, ma niente pioggia. Michele Cavallucci di Perugia Meteo spiega con un post su Facebook: "Castelluccio di Norcia -10.8°C - Norcia - 8,6°C - Gubbio Ponte D'assi -7,6°C - San Giustino -7,1°C - Parrano Fosso dei Bagni - 7,1 - Tante altre località abbondantemente sotto i -6,0°C, Periferia del capoluogo regionale -5,9 sia a Centova che al Parco Chico Mendez. Notevole inversione termica con temperature positive di qualche grado dai 400 metri in su".

"I modelli meteorologici - continua il post - continuano a vedere scenari completamente bloccati, con il freddo relegato alle altissime latitudini e flusso zonale alimentato da aria subtropicale atlantica sempre presente, per ancora moltissimi giorni, in uno scenario siccitoso che, pur essendo gennaio un mese tradizionalmente poco piovoso, inizia a diventare preoccupante per l'assenza di neve in montagna e lo stato dei fiumi che sono in versione praticamente estiva. Non resta che attendere che la natura cambi questa sua tendenza ormai ripetitiva da circa 50 giorni".