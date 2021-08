Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni per l'8 e il 9 agosto

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per l'8 e il 9 agosto, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Domenica 8 agosto "cielo sereno o poco nuvoloso salvo temporanei addensamenti di tipo basso sul settore orientale della regione in mattinata. Venti: moderati da sud-ovest con forti raffiche sui rilievi fino a 50-60 km/h. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie sui 33-35 gradi in pianura".

Lunedì 9 agosto "nubi basse in mattinata, velato nel pomeriggio. Venti: deboli meridionali con locali raffiche nel pomeriggio fino a 20-30 km/h. Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve aumento fino a 36 gradi in pianura".