Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni per il 13 e il 14 agosto

Le previsioni della Protezione Civile per venerdì e sabato

Che tempo farà in Umbria. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 13 e il 14 agosto, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria. "L'alta pressione africana si sta spostando verso Ovest, lasciando esposta l'Italia a correnti nord-occidentali più miti. Persisteranno, comunque, condizioni di generale stabilità che manterranno elevate le temperature ancora per qualche giorno", spiega la ProCiv.

Venerdì 13 agosto "cielo soleggiato al mattino; irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio con la possibilità di qualche precipitazione sui rilievi appenninici, anche a carattere di breve rovescio. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: senza variazioni di rilievo, con massime su valori molto elevati".

Sabato 14 agosto "cielo generalmente sereno, con qualche innocua nube pomeridiana. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: ancora stazionarie e al di sopra della media del periodo".