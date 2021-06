Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni per il 2 e il 3 giugno

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo della Protezione Civile per il 2 e il 3 giugno, pubblicate sul sito del Centro funzionale della Regione Umbria.

Mercoledì 2 giugno "cielo poco o irregolarmente nuvoloso al mattino. Addensamenti pomeridiani sui rilievi a cui potrebbero essere associate isolate e deboli piogge. Venti: deboli di direzione variabile. Temperature: stazionarie o in lieve aumento".

Giovedì 3 giugno "sereno o poco nuvoloso al mattino. Isolati addensamenti pomeridiani sulla catena appenninica, ma non si prevedono precipitazioni degne di nota. Venti: da deboli a moderati dai quadranti meridionali. Temperature: in aumento, specie le massime che potrebbero raggiungere valori prossimi ai 30 gradi in pianura".