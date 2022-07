Meteo - Notte tropicale a Perugia e Terni: temperature minime mai sotto i 20 gradi. E ce ne saranno altre

La "notte tropicale" è un fenomeno atmosferico che si verifica quando le temperature minime, di sera, non scendono mai sotto i 20 gradi centigradi. Ed è quello che è accaduto a Perugia e Terni nella notte appena trascorsa, come riferisce Perugia Meteo.

"La rete di @linLinea Meteo, questa mattina, non lascia scampo riguardo ai valori minimi notturni registrati nelle aree urbane, ma non solo, della regione, di cui vi abbiamo messo gli screen dei capoluoghi di provincia, Perugia e Terni - si legge in un posto - Convenzionalmente si definisce 'notte tropicale' quando le temperature minime non scendono sotto i 20°C, aumentando quindi il disagio notturno delle persone che, quelle non munite chiaramente di condizionatore, devono subire valori che non consentono al corpo di avere un sollievo notturno e riposare senza sudorazione elevata nei propri letti".

Secondo gli specialisti dle meteo "nei prossimi giorni questo problema andrà aumentando, con incremento dell'umidità relativa nelle ore notturne e del primo mattino, e con massime che andranno praticamente tutti i giorni, a toccare e in qualche caso superare, i 40°C - conclude il post - Le uscite modellistiche di questa mattina sono davvero preoccupanti, e c'è solo da sperare che qualcosa, miracolosamente, cambi. Altrimenti dovremo vivere qualcosa di mai accaduto nel recente passato, almento negli ultimi 212 anni, dal 1811 ad oggi".