Meteo, che tempo farà: le previsioni della Protezione Civile

Che tempo farà ecco le previsioni meteo per giovedì 14 e venerdì 15 settembre, pubblicate sul sito della Protezione Civile della Regione Umbria.

Per quanto riguarda la situazione sinottica generale, si legge sul sito: “L'alta pressione mediterranea, che nei giorni scorsi ha garantito tempo bello e stabile su buona parte della Penisola, sta cedendo sotto la spinta di una nuova saccatura di matrice atlantica (con asse che va alla Danimarca al Marocco) che darà luogo ad un peggioramento del tempo nei prossimi giorni”.

Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 14 settembre “cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso con precipitazioni isolate fin dal mattino. I fenomeni aumenteranno d'intensità nel pomeriggio con la possibilità di locali rovesci sui settori settentrionali e lungo la dorsale appenninica, in esaurimento in serata. Venti da deboli a moderati sud-occidentali con rinforzi nelle ore centrali della giornata. Temperature in calo le massime”.

Venerdì 15 settembre “cielo da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso con precipitazioni isolate fin dal mattino. I fenomeni aumenteranno d'intensità nel pomeriggio con la possibilità di locali rovesci sui settori settentrionali e lungo la dorsale appenninica, in esaurimento in serata. Venti da deboli a moderati sud-occidentali con rinforzi nelle ore centrali della giornata. Temperature in calo le massime”.