La scuola prima di Borgo Trevi apre le porte per un Open Day e presenta i nuovi ambienti

La scuola primaria di Borgo Trevi, in via Gramsci apre le sue porte sabato 22 ottobre alle 10 per un Open day della scuola primaria. Si tratta di un istituto dotato di locali completamente nuovi, realizzati grazie a fondi statali nell’ambito di un intervento che ha previsto la demolizione del vecchio edificio e la ricostruzione del nuovo plesso. Nel corso dell’incontro verranno presentati anche i lavori di efficientamento realizzati nella parte della struttura preesistente grazie al bando della Regione Umbria.

Dopo una piccola presentazione del plesso, si potranno visitare gli spazi educativi. All’iniziativa interverranno Bernardino Sperandio, sindaco di Trevi, l’assessore comunale ai lavori pubblici Dalila Stemperini, la dirigente scolastica Simona Perugini e Valentina Bendini per la Regione Umbria.