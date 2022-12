Il futuro è di chi lo fa, al via la challenge per gli studenti di scuola superiore sull'economia circolare e l'impresa sostenibile

In occasione di Fa' la cosa giusta! Umbria, la fiera dedicata agli stili di vita sostenibili, svoltasi lo scorso Novembre, è nata l'idea di lanciare un concorso di idee rivolto alle scuole secondarie di secondo grado dell'Umbria con l'obiettivo di conivolgere i cittadini del domani, tutti insieme e in gruppo, in un'ottica di cooperazione, nel fare dell'Europa un continente sostenibile. L'idea è diventata realtà con il nome di "Il futuro è di chi lo fa", titolo-tema del concorso, lanciato e promosso da Sviluppumbria, ARPA Umbria, Fa’ la cosa giusta! Umbria e Gsa – Gestione servizi aziendali.

Alla base del concorso (bando disponibile sul sito sviluppumbria.it) c'è il concetto di sviluppo sostenibile nella definizione delle Nazioni Unite, oggi obiettivo globale dell'Agenda 2030: “Soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere quelli della generazione futura”.

Come partecipare alla challenge

La challenge consiste nella presentazione di una business idea sui temi dell’economia circolare, dell’efficientamento energetico e della sostenibilita?. Le classi sono invitate a pensare ed elaborare un vero e proprio progetto di impresa innovativa. L'idea alla base del prodotto servizio dovrà essere realizzabile e non di fantasia, dovra? risolvere un reale bisogno o crearne uno nuovo, dovra? essere innovativa (con innovativa si intende il miglioramento o il diverso utilizzo di prodotti gia? esistenti).

Le classi partecipanti dovranno presentare, attraverso strumenti multimediali, a loro scelta, il loro prodotto o servizio sostenibile realizzato dalla propria impresa; se possibile anche attraverso la creazione di un prototipo.

Nella valutazione dei lavori saranno premiate le classi che rispetteranno i criteri di elaborazione ed esposizione relativi all'originalita? e alla fattibilita? del prodotto; alla sostenibilita? ambientale, economica e sociale.

La preiscrizione dovrà arrivare entro il 15 febbraio 2023. I lavori veri e propri dovranno essere consegnati entro il 29 aprile 2023

I lavori degli studenti verranno presentanti nell’ambito di un evento pubblico nell’ambito del quale avverra? anche la cerimonia di premiazione e saranno presentati in occasione dell’edizione 2023 della fiera Fa’ la cosa giusta! Umbria. bando disponibile sul sito sviluppumbria.it

Un premio formativo

Il premio per i vincitori della challenge consiste in un percorso di formazione nell’ambito delle attivita? della SAFA, la Scuola di Alta Formazione Ambientale di Arpa Umbria. Un percorso educativo e formativo tenuto da personale qualificato dell’Agenzia, per sensibilizzare i ragazzi alla tutela ambientale e della biodiversita?, la sostenibilita? delle loro scelte sulle sorti del pianeta e l’importanza del riuso e riciclo dei materiali. Il percorso, le cui modalita? (in presenza o on line) e il periodo di realizzazione verranno concordati in base alle esigenze degli Istituti Scolastici.

Il format del corso prevede due momenti differenti: un primo appuntamento teorico della durata di 2/3 ore, con una lezione frontale; un secondo step di carattere pratico-esperienziale, che si svolgera? attraverso un’uscita guidata a Isola Polvese, sul lago Trasimeno, per illustrare agli studenti le attivita? dell’Agenzia su biodiversita?, economia circolare e sostenibilita?. Il trasporto da San Feliciano a Isola Polvese sara? a carico di ARPA.