Premio "Laura Cipollone" per le tesi di laurea, il bando e le scadenze

Il Centro per le pari opportunità della Regione Umbria annuncia l'apertura del nuovo bando per l'assegnazione del Premio per tesi di laurea intitolato a ‘Laura Cipollone'.

"Il concorso - spiega una nota - vuole contribuire alla sensibilizzazione di studentesse e studenti a confrontarsi con le tematiche delle pari opportunità tra donne e uomini, della cultura della differenza e degli studi di genere e ha la finalità di premiare, valorizzare e diffondere le migliori tesi di laurea che abbiano proposto un rilevante ed innovativo approccio di genere nell'ambito di qualsiasi disciplina di studio e di ricerca".

Il bando "è rivolto a laureate/i di ogni Facoltà e Corso di Laurea delle lauree triennali, magistrali o magistrali a ciclo unico dell'Università degli Studi di Perugia e dell'Università per Stranieri di Perugia, in una qualsiasi delle sessioni dell’Anno Accademico 2021/2022 che abbiano discusso la tesi sulle tematiche individuate dal bando. Possono altresì concorrere le/i residenti in Umbria, in possesso dei sopra citati titoli di studio, che si sono laureate/i anche in Atenei fuori regione in una qualsiasi delle sessioni dell'anno accademico in concorso. La selezione delle tesi presentate sarà effettuata da una apposita Commissione, nominata dopo la scadenza del Bando dall'Assemblea del CPO e sarà composta da rappresentanti dell'Assemblea stessa".

Il concorso "prevede i seguenti tre livelli di premiazione in denaro: primo premio 1.050 euro, secondo premio 700 euro, terzo premio 350 euro. È prevista, inoltre, la pubblicazione in formato e-book delle tesi che risulteranno vincitrici e delle altre tesi presentate che saranno giudicate meritevoli dalla Commissione giudicatrice".