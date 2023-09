L’Itts ‘Volta’ di Perugia celebra la Giornata internazionale della pace

Giovedì 21 settembre, all’Istituto tecnico tecnologico ‘Alessandro Volta’ di Perugia si celebra la Giornata internazionale della pace, voluta dall’Onu per riscoprire l’importanza e l’urgenza della pace.

Durante la giornata si svolgeranno tre diverse attività di educazione civica. Innanzitutto, in ogni classe verrà letto e commentato il messaggio del segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per il 21 settembre. Gli studenti saranno poi coinvolti nella lettura del Quaderno degli esercizi di pace, ideato per insegnare e imparare a “fare la pace”. Infine, agli studenti sarà presentato il Programma di educazione civica ‘Trasformiamo il futuro - Per la pace. Con la cura’, per poi decidere insieme le attività da realizzare nel corso dell’anno.

Un originale laboratorio sulla pace si svolgerà con gli studenti del primo anno che, dalle 8.30 alle 10, incontreranno la dirigente scolastica Fabiana Cruciani e Flavio Lotti, animatore della Marcia PerugiAssisi.

“Sarà un giorno importante per la scuola – ha dichiarato Fabiana Cruciani –. Al centro della scuola ci sono persone che devono imparare a vivere in pace in un mondo sempre più complesso e interdipendente segnato da tante tensioni e conflitti. Il mondo, le nostre comunità, le nostre città, il nostro Paese, l’Europa hanno sempre più urgente bisogno di giovani donne e uomini architetti e artigiani, amanti e costruttori di pace e la scuola è il luogo giusto per educarci ed educare alla pace”.