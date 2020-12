ITS Umbria Academy: iscrizioni aperte al percorso formativo Agri-Food fino al 14 dicembre

C'è tempo fino al 14 Dicembre per iscriversi al percorso accademico di ITS Umbria Academy, in ambito agroalimentare, realizzato in collaborazione con Confagricoltura Umbria. Si tratta di un’ottima opportunità per i giovani diplomati che desiderano acquisire elevate competenze tecnologiche in questo ambito, in modo da poter avere un agevole e qualificato ingresso nel mondo del lavoro.

L’innovazione tecnologica, negli ultimi anni ha acquisito un ruolo fondamentale anche nello sviluppo del settore agroalimentare, da qui l’esigenza di fornire profili professionali specializzati nelle nuove prassi per la coltivazione con soluzioni sostenibili e tecnologicamente avanzate.

”Il percorso ITS in ambito agroalimentare è uno straordinario strumento per la formazione di tecnici - ha affermato Marco Caprai, titolare della storica Azienda Arnaldo Caprai di Montefalco, da sempre convinto sostenitore del brand ITS Umbria - il settore agroalimentare di domani ha bisogno di giovani che sappiano lavorare con le nuove tecnologie. A maggior ragione dopo questo periodo storico segnato dell’emergenza Covid, ci sarà ancora più bisogno di una preparazione professionale straordinariamente elevata. La nuova agricoltura e i prodotti che ne derivano, anche in previsione di quello che rappresenterà il Recovery Fund per questo settore specifico, avranno bisogno di tecnici capaci di lavorare nelle nostre aziende attraverso le nuove tecnologie”.

L’ Azienda Caprai, che ha già collaborato con ITS nelle passate edizioni del percorso agroalimentare, è una delle aziende di riferimento sia per la formazione degli allievi sia per le opportunità di stage offerte. Oggi, infatti, molti degli ex studenti ITS lavorano presso l’azienda.

Un percorso qualificato e certificato

Il percorso formativo dedicato all’Agri-Food è uno dei percorsi biennali gratuiti di ITS Umbria Academy, l’accademia di alta specializzazione post diploma, promossa dal Ministero dell'Istruzione e dalla Regione Umbria, con la fondamentale partecipazione dell’Università degli Studi di Perugia e delle principali aziende del territorio. L’erogazione di una didattica applicativa e mirata all’innovazione tecnologica, appositamente progettata per risolvere il mismatch tra la domanda e l’offerta di lavoro, vede, infatti, il contributo fondamentale del mondo delle imprese.

Le caratteristiche di flessibilità didattica e curriculare, il forte dinamismo, l’impronta tecnologica e digitale, l’attiva partecipazione delle imprese e i livelli certificati di occupazione conseguiti, fanno della formazione di ITS Umbria uno dei canali di istruzione più efficaci e performanti del Paese, sicuramente il più moderno e contemporaneo.

Da ricordare, infine, che al termine dei percorsi formativi viene rilasciato dal Ministero dell’Istruzione un Diploma di Stato di Istruzione Terziaria pari al V livello del Quadro Europeo delle Qualifiche – EQF.

Il bando è disponibile sul sito di ITS Umbria Academy www.ITSumbria.it ed è aperto fino al 14 dicembre.