Dalla dinastia dei Baglioni ai personaggi illustri di Porta Sole: un nuovo weekend di visite guidate a Perugia

Ancora un fine settimana d’autunno per scoprire o riscoprire piazze, vicoli e palazzi storici di Perugia con speciali visite guidate in tutta sicurezza. Fino a domenica, in occasione di Eurochocolate, ogni giorno alle 15.30 si parte con il tour “Perugia la città del cioccolato”: un giro esclusivo per conoscere la storia dell’imprenditrice Luisa Spagnoli che ha inventato il Bacio. Al termine del tour, per chi lo desidera degustazione di cioccolato in collaborazione con la cioccolateria Turan in piazza IV Novembre.

Sabato, invece, alle 16, al via la passeggiata “Ottobre nei borghi” alla scoperta dei personaggi illustri che hanno vissuto Porta Sole: da Teodora Danti a Maria Bonaparte Valentini, passando per Lello Rossi e Galeazzo Alessi. Domenica, infine, alle 10.30 e alle 16.30 una visita dedicata a “La dinastia dei Baglioni”: una passeggiata alla scoperta del Colle Landone, ovvero il quartiere della famiglia che governò Perugia nel Rinascimento. Torri, chiese, palazzi nobili ed imponenti: conosceremo le storie e i personaggi che abitarono in questa parte della città prima che venne distrutta per far spazio alla Rocca Paolina.

Le visite sono solo su prenotazione al numero 371 3116801, anche su whatsapp.