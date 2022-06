LA NOVITA' Una "notte bianca" delle chiese perugine... per scoprire alcuni tra i luoghi più affascinanti della città

Una vera e propria "notte bianca delle chiese", che porta il titolo “La lunga notte delle chiese”. Si tratta di un evento culturale di carattere nazionale promosso con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, a cui ha aderito per la prima volta l’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve insieme all’“Associazione Frammenti” e al “Sodalizio Braccio Fortebracci”, realtà perugine impegnate in ambito culturale.

Venerdì sera 10 giugno, dalle ore 21 alle 23.45, a Perugia resteranno aperti e visitabili i luoghi di culto protagonisti di quest’evento che sono la cattedrale di San Lorenzo e le chiese di San Fortunato, vicino all’Arco Etrusco, di Sant’Agostino con adiacente l’Oratorio, in corso Garibaldi, e il tempietto di San Michele Arcangelo, nelle vicinanze dell’omonima porta medioevale. Un’occasione per “scoprire” di notte il “Borgo d’oro”, un quartiere della città connotato sin dall’antichità dalla presenza di numerose chiese ed ordini religiosi.

Sarà un appuntamento importante, curato dalla neonata “Associazione Frammenti” che sta collaborando alle iniziative per la custodia, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto e degli altri beni inlcusi nel patrimonio ecclesiastico dell’Archidiocesi di Perugia-Città della Pieve. Per questa speciale notte bianca la “Frammenti” si avvale della collaborazione del “Sodalizio di Braccio Fortebracci” che ha reso fruibile lo splendido Oratorio di Sant’Agostino.

Gli obiettivi dell'iniziativa

Con questo evento da un lato si vuole accrescere la conoscenza del patrimonio storico-artistico che questi luoghi conservano e dall’altro si desidera creare un’occasione di incontro con chi, a distanza di secoli, mantiene ancora vivi - anche dal punto di vista spirituale - questi luoghi.

Parola chiave dell'iniziaitva è infatti "in-contro", composta da due parole tecnicamente in contrapposizione, ma che esprimono insieme l’elemento centrale e significativo del dialogo, ossia quello della diversità - e di condivisione.

«Questa iniziativa non vuole essere solo finalizzata alla creazione di un percorso per visitare alcune delle nostre bellissime chiese, ma è una possibilità di incontro e di conoscenza per scoprire uno dei tanti volti della bellezza della creazione, in cui Dio e l’uomo si ritrovano insieme – ha illustrato mons. Marco Salvi presentando l'iniziativa –. È un’opportunità pastorale e culturale al tempo stesso, poiché come ci ricorda il Papa nella Laudato sì: “prestare attenzione alla bellezza e amarla ci aiuta ad uscire dal pragmatismo utilitaristico” e questi momenti sono un’occasione importante per uscire dal nostro ‘io’ ed aprirci verso il ‘noi’».

Tanti volontari per aprire luoghi poco accessibili e un "trekking" della fede

«È una gioia poter offrire a tutti la possibilità di incontrare il patrimonio di arte e fede offerto da questi luoghi attraverso le personalità che li custodiscono: le monache Serve di Maria, il “Sodalizio di Braccio Fortebracci” e l’esperienza di Comunione e Liberazione nel centenario della nascita del fondatore, il servo di Dio Luigi Giussani – ha evidenziato Duccio Medini, presidente della “Frammenti” – . Tutto ciò grazie alla disponibilità dei volontari coordinati dallo straordinario impegno della dott.ssa Elisa Cifiello e del dott. Alessandro Massoli, che hanno concepito e coordinato la realizzazione di questo evento».

«Con questa iniziativa si dà la possibilità di visitare Perugia anche di notte, anche ai perugini che non conoscono la propria città – ha sottolineato poi mons. Sciurpa –; città straordinaria, perché ha delle bellezze concentrate in uno spazio percorribile con facilità per lo spirito, per la mente e per il corpo. La notte bianca delle chiese perugine è una sorta di trekking tra fede, arte e storia».

Gli itinerari della notte bianca

Dalla cattedrale di San Lorenzo partiranno due walking tour curati da Genesi srl, alle ore 21.15 e alle 22.15 con guida per tutto il percorso, al costo di Euro 15 a persona (ridotto € 12), mentre all’Oratorio di Sant’Agostino sarà possibile effettuare una visita guidata alle ore 21.15, 22,00 e 22,45 al costo di euro 7 a persona (ridotto €5). Gli itinerari si concluderanno con due momenti musicali ad ingresso libero di circa 30 minuti presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, rispettivamente alle 22:30 e 23:45, il secondo dei quali terminerà l’evento.