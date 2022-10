Una maratona di 12 ore su Youtube per sostenere i bambini prematuri dell'Ospedale di Perugia in nome della piccola Melania

Reagire al dolore più grande con l’azione. Erika e Mauro, dopo la perdita della figlia Melania, scomparsa nell’aprile scorso, hanno deciso di dare un aiuto concreto alla struttura che se ne è presa cura con grande professionalità. Melania Barbacci, affetta da sindrome di Down e nata prematura, è vissuta soli 5 mesi, tutti passati nel reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. «Abbiamo vissuto la nostra storia d’amore tra le mura di un ospedale - raccontano i genitori Erika Sannipoli e Mauro Barbacci -. Nella nostra permanenza in reparto abbiamo ricevuto molti aiuti, da tutti, però ci siamo resi conto che ci sono cose possibili ed altre impossibili. Bene, questo progetto nasce per andare incontro ai genitori e rendere più accessibili alcune di quelle “cose impossibili”. Non si può sempre salvare una vita ma si può migliorare il percorso con piccoli ed importanti gesti».

L'evento in diretta

ll 19 ottobre prossimo per dodici ore (dalle 10 alle 22), sul canale YouTube “Il Magico Mondo di Melania”, personaggi del mondo dello spettacolo – tra cui il noto conduttore radiofonico Mauro Casciari - e professionisti di vari settori si succederanno in un evento on line, dando vita a una raccolta fondi, in collaborazione con l’associazione “La Carica dei Prematuri” che da anni sostiene il reparto perugino in tutte le sue necessità. Durante la diretta è previsto anche un collegamento con la Terapia Intensiva Neonatale di Perugia, diretta dalla dottoressa Stefania Troiani, per mostrare la realtà quotidiana del reparto. Lo scopo dell’evento è quello di contribuire economicamente alla formazione di un fisioterapista pediatrico respiratorio – figura professionale non presente in reparto - e acquistare presidi medico-ospedalieri.

La coppia, in attesa di fondare l’associazione “Il Magico Mondo di Melania”, sta coraggiosamente raccontando da 3 mesi su You Tube la sofferenza, il senso di inadeguatezza, gli interrogativi seguiti alla diagnosi di sindrome di Down, la lotta di Melania per la vita, la perdita e l’esistenza quotidiana senza di lei, per sensibilizzare e essere di aiuto e sostegno ad altri genitori che vivono la stessa terribile esperienza e devono vedere i loro figli superare ostacoli inimmaginabili per continuare a vivere.

Per informazioni sul progetto e per donare durante l’evento “12 ore per Melania”, è possibile visitare il sito www.ilmagicomondodimelania.it