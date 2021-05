Trasimeno Flippers Summer Camp, aperte le iscrizioni per il centro estivo sul Trasimeno

Prezzo non disponibile

Fine della scuola, tempo di pensare ai centri estivi per lasciare in sicurezza e con la possibilità di divertirsi e crescere i nostri ragazzi. E così si sono aperte le iscrizioni anche per il XII Trasimeno Flippers Summer Camp, organizzato dal Trasimeno Basket.

Il Camp si terrà da lunedì 14 a venerdì 25 giugno (ad esclusione di sabato e domenica) ed è dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni che, con l'occasione, riscopriranno il piacere di socializzare e condividere piacevoli momenti con i coetanei, sempre nel rispetto di Linee Guida Ministeriali e Protocolli sanitari.

Nelle splendide cornici dei Comuni di Passignano, Tuoro e Magione che patrocinano l'iniziativa sono previsti diverse attività ludico ricreative, ormai collaudate, come il basket e la pallavolo, giochi in spiaggia o in acqua, esperienze formative e pratica di sport meno conosciuti ma molto divertenti.

Ogni partecipante, dal più piccolo ai più grande, avrà la possibilità di vivere giornate all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, assistito dalla pluriennale esperienza di istruttori e tutor dedicati.

Nell'arco delle due settimane, inoltre, sono in programma eventi che coinvolgeranno anche ragazzi più grandi come il torneo serale di basket 3vs3

Per ulteriori info e per le iscrizioni www.trasimenobasket.it o pagina facebook trasimenofilipperssummercamp.